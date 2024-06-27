Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 3x3 Sokaklar Bizimdir Basketbol turnuvasında bölge birinciliği Düzce’de başladı. Çorum takımı grupta yaptığı ilk iki maçı kazanarak gruba iddialı başlangıç yaptı.

Antrenör Murat Çalışkan yönetiminde sporcular Kerem Şahiner, Emir Çınar, Asaf Erdem, Deniz Özkubat’tan oluşan kadrosu ile mücadele eden Çorum 3x3 Basketbol takımı B grubunda mücadele ediyor. 23 takımın altışarlı üç grupta mücadele ettiği bölge birinciliğinde Çorum B grubunda Ordu, Amasya, Düzce, Trabzon ve Amasya ile yer aldı. Çorum 3x3 Basketbol takımı ilk maçında Amasya’yı 6-4 yenerek iyi başlangıç yaptığı grupta ikinci maçında ise Trabzon önünde 10-4 galip geldi ve iddialı bir başlangıç yaptı. Grup maçları sonunda birinci olan takımlar Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanacaklar.