Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu hafta çeşitli suçlardan dolayı aranan 4 kişiyi daha yakalarken, kayıp 7 kişiyi de buldu.

Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

29 Temmuz – 5 Ağustos 2024 tarihleri arasında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1 dolandırıcılık ve 1 cinsel suçlar olmak üzere; toplamda 4 şahıs yakalanırken, 5’ i kadın 2’ si erkek olmak üzere haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahısların tamamı bulunarak ailelerine teslim edildi.

Aranmasına devam edilen şahıs bulunmuyor. (Haber Merkezi)