İskilip Ebussuud Efendi Erkek Kur'an Kursunda hafızlığını tamamlayarak Hafızlık Tespit Sınavında başarılı olan Serdar Yağız, Serkan Yağız, Sadık Can Çankal ile Zafer Nesim'e Hafızlık Belgeleri törenle verildi.

Müftülükte yapılan programda genç hafızlara belgelerini İlçe Müftüsü Şuayip Güllü, Şube Müdürü Hasan Gökce ve Ebussuud Efendi Erkek Kur'an Kursu Yöneticisi Ali Ercan teslim etti.

İlçe Müftüsü Şuayip Güllü, törende yaptığı konuşmada, “Öğrencilerimizi, ailelerini ve hafız olmalarında emeği olan kıymetli hocalarımız ile kursumuzun yaşatılmasında desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimizi tebrik ediyoruz. Rabbim Kur'an-a hizmet eden ve destek olanlardan ebeden razı olsun” dedi.