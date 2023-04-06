FATİH BATTAR

İl Genel Meclisi bugünkü oturumunda AK Parti İl Başkanı Murat Günay’a yapılan saldırı gündeme geldi.

AK Parti grubu adına Grup Başkanvekili Ünal Nalçacı ve Abdullah Uysal, CHP grubu adına Grup Başkanvekili Yıldız Bek, MHP grubu adına Grup Başkanvekili Sadık Aşık ve İYİ Parti adına Ercan Şahin gündem dışı söz alarak geçtiğimiz günlerde 5 kişinin saldırısına uğrayan AK Parti İl Başkanı Murat Günay’a yapılan saldırıyı kınayarak lanetledi.

“Biz bu yola kefenimizle çıktık” diyen AK Parti’li meclis üyesi Abdullah Uysal, bu tür saldırıların dava yolundan döndüremeyeceğini belirterek, saldırıyı yapanların cezasız kalmamaları gerektiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek; “Sayın il başkanına yapılan saldırıyı kınıyor, yapanları lanetliyorum.” dedi

MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Ercan Şahin de açıklamasında saldırıyı yapanları lanetledi.