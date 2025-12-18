Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi Trabzon’da düzenlenen GENCMUN’25 Model United Nations Konferansına katıldı.

Ankara, Konya, İzmir, İstanbul, Samsun, Rize, Kayseri ve Sivas başta olmak üzere çok sayıda okulun yer aldığı program üç gün sürdü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda yapılan programda akademik oturumlar, diplomasi çalışmaları ve uluslararası sorunların konferansın resmi dili olan İngilizce dilinde tartışıldığı program, öğrenciler için verimli ve öğretici bir deneyim oldu. Konferansın kapanış programına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’da katılarak konuşma yaptı.

Ülke genelinde akademik başarılarıyla öne çıkan okulların başarılı öğrencilerinin yer aldığı GENCMUN’25’te, Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesini öğretmen Fatih Güler, öğrenciler; Beren Ece Tırhış, Ahmet Eren Tepe, Ece Aydın ve İbrahim Emre Leblebici temsil etti. Öğrenciler bu büyük organizasyonda diplomasi, hitabet, eleştirel düşünme ve takım çalışması gibi pek çok önemli kazanım elde etti.

Ayrıca Beren Ece Tırhış ve Ece Aydın, konferans sonunda ödüle layık görüldüler.

Program dönüşü öğrencileri ağırlayan Okul Müdürü Halit Güneş, öğrencileri tebrik ederek okul olarak bu tür ulusal ve uluslararası etkinliklerde yer almaktan, ayrıca ödül kazanılmasından büyük onur duyduklarını ifade etti. Güneş, öğrencilerin gelişimine katkı sağlayan bu tür organizasyonlara bundan sonraki süreçte de destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

