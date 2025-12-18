Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Türkan Doğan rehberliğinde, Mehmet Akif İnan Ortaokulu Değerler Kulübü öğrencileri tarafından kaleme alınan öyküler, “Küçük Yazarlar Büyük Hikâyeler” adıyla kitaplaştırıldı.

Hazırlanan eser, İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Cemil Çağlar’a sunuldu.

İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, bu anlamlı çalışmadan dolayı öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkan Doğan, “Değerler Kulübü olarak öğrencilerimizin hayatlarına ve hayallerine dokunan anlamlı bir yolculuğa çıktık. Uzun bir emek ve gayretle yürüttüğümüz atölye çalışmalarında değerlerimizi keşfettik, kelimelerle hayat verdik. Bu kitap, öğrencilerimizin yüreklerinden süzülen hikâyeleri bir araya getirerek onların dünyasını bizlere açıyor. Her satırında umut, azim ve hayallerin izlerini taşıyan bu eser, genç kalemlerin içtenlikle yazdığı ilham verici bir yol arkadaşı olacak.” dedi.