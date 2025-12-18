Çorum Öğretmen Akademileri Müzik Akademisi, faaliyetlerine ritimle devam ediyor.

"Maarifin Sesi: Türk Müziği Makamları ve Usulleri" başlıklı etkinlik, öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Hasan Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinliğe, Müzik Öğretmeni Orhan Karaiba konuk oldu. Karaiba, Türk müziği makamları ve usullerine dair teorik bilgilerin yanı sıra, örnek çalışmaları uygulamalı olarak katılımcılara aktardı. Ayrıca, müzik öğretmenliği deneyimlerini ve saha uygulamalarını da katılımcılarla paylaştı.

Etkinlikte, ritmin ve müziğin bedenle buluştuğu müzik çalışmaları da uygulamalı olarak ele alındı. Katılımcı öğretmenler, mini konser ile bu çalışmaları birebir deneyimleme fırsatı buldular. Etkinlik, renkli ve enerjik anlara sahne olurken, öğretmenler hem yeni bilgiler edindi hem de keyifli vakit geçirdi.

