Ahmet Duran Eğitim Merkezi’nin düzenlediği seminerde, Türkiye’nin tanınmış matematik eğitimcilerinden “Matematiğin Güler Yüzü”, Mustafa Güler, Çorum’daki öğrencilerle bir araya geldi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, YKS sürecinde doğru çalışma yöntemleri, motivasyon ve matematiğe bakış açısının değiştirilebilmesi üzerine önemli bilgiler paylaşıldı.

Mustafa Güler, samimi ve enerjik anlatımıyla öğrencilerle birebir etkileşimde bulunarak deneyimlerini aktardı.

Seminere katılan öğrenciler, matematiğe yönelik önyargılarının kırıldığını ve sınav sürecine bakışlarının olumlu yönde değiştiğini belirtti.

Etkinlik, öğrencilerle hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.

Ahmet Duran Eğitim Merkezi yetkilileri, bu tür akademik ve motivasyonel organizasyonların artarak devam edeceğini ifade etti.