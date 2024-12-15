Çorum 'da Hitit Üniversitesince düzenlenen "4. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi" sona erdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından "Küreselleşen Dünyada Bölgeselleşen Güvenlik" temasıyla düzenlenen kongrede 8 farklı ülkeden 177 akademisyen ve araştırmacı sunum yaptı.

Kongrede uluslararası güvenlik, ontolojik güvenlik, göç çalışmaları, istihbarat, uluslararası hukuk, enerji-politik, çevre güvenliği ve politikaları, terörizm, savunma sanayi, ekonomi güvenliği, siber güvenlik, jeopolitik, bölge çalışmaları, kriminoloji, sınır aşan suçlar, savaş ve barış çalışmaları, çatışma ve kriz yönetimi, küreselleşme tartışmaları, kamu güvenliği ve güncel uluslararası güvenlik meseleleri konularında sunumlar yapıldı.