Albayrak İlkokulu sınıf öğretmeni, eğitimci-yazar Mustafa Özcanbaz, dün akşam Öğretmen Akademileri’nin konuğu oldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hasan Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi'nde düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Mustafa Özcanbaz, yaptığı sunumda Çocuklar İçin Felsefe (P4C Eğitimi) başlığı altında, erken yaşlarda çocukların sorgulama, düşünme ve anlam kurma becerilerinin nasıl geliştirilebileceği üzerine önemli bilgiler aktardı.

Program sonunda, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, katkılarından dolayı Mustafa Özcanbaz'a teşekkür ederek, bir çiçek takdim etti.