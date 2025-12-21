Çorum Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Şahin Çalışkanoğlu, Matematik Öğretmeni Nejla Genç ve projelerde görev alan öğrenciler, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Ziyarette okul tarafından yürütülen “Green Compass” ve “Veriden Değere: Bir Matematik Yolculuğu” adlı eTwinning projeleri hakkında Millî Eğitim Müdürü Çağlar’a bilgi sunuldu. Projelerin amaçları, uygulama süreçleri, öğrencilere kazandırdığı akademik ve sosyal beceriler ile uluslararası işbirlikleri çerçevesinde elde edilen çıktılar da paylaşıldı.

“Green Compass” projesi ile öğrencilerde çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam ve ekolojik farkındalığın geliştirilmesinin hedeflendiği; “Veriden Değere: Bir Matematik Yolculuğu” projesiyle ise matematiksel verilerin analizi, yorumlanması ve günlük yaşamla ilişkilendirilmesi yoluyla öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin güçlendirildiği ifade edildi.

Millî Eğitim Müdürü Çağlar, uluslararası projelerde aktif rol alan öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, eTwinning çalışmalarının öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra iletişim, işbirliği ve küresel bakış açısı kazanmaları açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Cemil Çağlar, bu tür projelerin yaygınlaştırılmasının Çorum eğitimine önemli katkılar sunduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.