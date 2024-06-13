Çorum İl Özel İdaresi tarafından Sungurlu’ya bağlı 41 köye beton parke taşı döşeme işi için ihale yapılacak.

Çorum İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 26 Haziran saat 14.30 düzenlenecek ihale ile Sungurlu’ya bağlı 41 köye parke taşı döşenmesi için ihale gerçekleştirilecek.

İhale ile parke taşı döşenecek köyler şunlar: “Alembeyli, Ayağıbüyük, Bağcılı, Beşdam, Beşkız, Beylice, Beyyurdu, Bozyayla, Büyükincesu, Büyükbolatlı, Çadırhöyük, Çayyaka, Çiçeklikeller, Çingiller, Dayıncık, Ekmekçi, Gafurlu, Gökçeköy, Güvendik, Hacıosman, İnegazili, Kaledere, Karaçay, Karakaya, Kertme, Kula, Kurbağalı, Küçükbolatlı, Mehmetbeyli, Oğlaközü, Ortakışla, Ortaköy, Salman, Sarıcalar, Terzili, Tuğcu, Tuğlu, Turgutlu, Yeşilova, Yeşilyurt ve Yorgalı”

Aynı ihalede Boğazkale’ye bağlı Karakeçili ve Yanıcak köylerine de parke taşı döşenmesi planlanırken toplam 26.600,00 m2 beton parke taşı döşeme yapım işi ihale edilecek. İhalenin ardından yer teslimi tarihinden itibaren 75 günde işin tamamlanması öngörülüyor.