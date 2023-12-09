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Çorum Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine sağlanan malzemeler dağıtıldı.

Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda düzenlenen malzeme dağıtım törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof Dr. Mehmet Kutlu, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Özkan Yandım, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü ve Zübeyir Tuncel, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Yasin Aksoy, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel kulüp başkanları, antrenörler ve sporcular katıldılar. Ak Parti İl Başkanı Murat Günay ise törenin son bölümüne katıldı.

Törende kısa birer konuşma yapan Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı göreve geldikleri günden itibaren Belediye’nin hep yanlarında olduğunu belirterek desteklerinde her yıl ikiye katlandığını söyledi.

Arıcı ikinci döneminde de Aşgın ve ekibinin amatör spora desteklerinin artarak devam edeceğine inandığını belirterek bu destek için tüm amatör camia adına teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ise konuşmasında Belediye ile birlikte sportif anlamda çok önemli işlere imza attıklarını ve atmaya devam ettiklerini belirterek Çorum’u spor şehri yapma yolunda çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Çağlar tüm gençliğe dokunmak adına bu işbirliğinin çok önemli olduğunu belirterek malzemelerin amatör kulüpler için hayırlı olmasını diledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ise konuşmasında amatör sporun içinden gelen birisi olarak her zaman onların yanında olduğunu söyledi.

Bektaş Belediye’nin bu desteğinin çok önemli olduğunu belirterek yeni yılda İl Genel Meclisinden amatör spor için ayrılan bütçenin ise bir milyon liraya çıkardıklarını belirterek hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın konuşmasının ardından amatör kulüplere malzemeleri davetliler tarafından teslim edildi. Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 46 amatör kulübe toplam maliyeti 1 milyon 150 bin lira olan malzeme alındı. Kulüplerin faaliyet branşlarına göre değişik 56 farklı malzeme alımı yapıldı.

Malzeme dağıtımı yapılan kulüpler, Eforspor, Altın Hamlespor, Görme Engellilerspor, Fikri Asımspor, Buharaspor, Çorum Voleybol, Beden Eğitimi Öğretmeni Derneği, Çorum Okçuluk, Öncüspor, Arenaspor, Yesevi Çocukspor, Ankaspor, Birlikspor, Gelişim Basketbol, Çorum Ted Koleji, Hattuşa Satrançspor, Hitit Geleneksel Okçuluk, Fetihspor, Baharspor, Hedefspor, Anadolu İş Okulu, Çorum İdman Ocağı, Spor İhtisas, Zirvespor, Gençlik Akademi, Ata Su Sporları, Çorum İşitme Engelliler, Çorum ASKF, Gençlik Mimar Sinan, HE Kültürspor, 1907 Gençlikspor Çorumspor, Gençlerbirliği, Hattuşa Gençlikspor, Ulukavakspor, Vefa Devane Gençlikspor, Çorum Vefaspor, Maviay Gençlikspor, Gülabibeyspor, PTT Gençlikspor, Anadolu FK, İl Özel İdaresi Gençlikspor, Akkentspor, Hitit Anadolu Gençlik, Çorum İdman Yurdu ve ÇorumFK.