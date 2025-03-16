472 yıl hapis cezasından hamile kalarak kaçtı, 14'üncüde tutuklandı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 16 Ocak tarihinde bir evin soyulmasının ardından yapılan ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, hırsızların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 51 ayrı iş yeri, toplu taşıma araçları, güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi görüntüleri tek tek incelendi. Ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettiği Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura'yı (36)yakalamak için çalışma başlattı.

POLİSİ GÖRÜNCE CAMDAN ATLAMAYA ÇALIŞTI

Hamile olduğu öğrenilen Çiçek, gözaltı işlemi için ekiplerin adresine geldiği sırada, camdan atlayarak kaçmaya kalktı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yara almadan kıskıvrak yakalanan Çiçek, gözaltına alındı.

472 YIL HAPİSTEN HAMİLE KALARAK KAÇTI

Çiçek'in emniyetti yapılan sorgusunda 13 çocuğu olduğu, 14'üncü çocuğuna da hamile olduğu, 189 ayrı suçtan kaydı, 20 ayrı dosyadan aranması olduğu ayrıca 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve hamilelik nedeniyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çiçek tutuklanarak cezaevine gönderildi. 54 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu belirlenen Belkız Ura'yı yakalama çalışmaları ise devam ediyor.