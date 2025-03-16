Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan Yavuz Özcan Parkı'nda saat 15.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Denize bakan falezlerin en uç noktasına oturan ve intihar girişiminde bulunan U.K. (42), kendisine kesici aletlerle zarar verdi.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Kanlar içerisinde kalan şahıs dengesini kaybetme riskiyle karşı karşıya geldi. Adeta can pazarının yaşandığı falezlerde çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"ÇARESİZLİK NEDİR BİLİR MİSİNİZ?"

Dört polis memuru ve iki itfaiye eri, falezlerin kenarına yaklaşarak U.K.'yi sakinleştirmeye çalıştı. U.K.'nin, "Çoluğuma çocuğuma rezil oldum, 90 kilo adamdım şu halime bak, çaresizlik nedir bilir misin?" sözleri yürekleri burktu.

POLİS 45 DAKİKA İKNA ETMEK İÇİN UĞRAŞTI

Yaklaşık 45 dakika süren ikna çalışmaları sırasında, polisler temkinli bir şekilde U.K.'ye yaklaşarak onu güvenli alana çekmeye çalıştı. Polis ekiplerinin sabırlı yaklaşımı sonuç verdi ve U.K. ikna edilerek bulunduğu tehlikeli noktadan uzaklaştırıldı. Güçlükle ayağa kalkan U.K., polisler tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.