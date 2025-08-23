AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Sungurlu’ya 4. Etap TOKİ konutlarının yapılacağı müjdesini verdi.

Geçtiğimiz yıllarda TOKİ tarafından ilçeye 1. ve 2. Etap konutları kazandırılmış, Manastır Tepesi yanında ise 3. Etap TOKİ inşaatları hızla devam etmeye başlamıştı.

Gazetemizi ziyaret eden Milletvekili Oğuzhan Kaya, TOKİ’nin Sungurlu için 4. Etap Konut projesi çalışmalarına başladığını açıkladı. Kaya, yine Manastır Tepesi yanına yapılacak 4. Etap TOKİ konutlarının konut sayısının ilerleyen günlerde netleşeceğini ifade etti.

Kaya, TOKİ yatırımlarıyla ilçedeki konut ihtiyacının büyük ölçüde karşılanacağını vurgulayarak, “Sungurlu’yu her zaman yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi.