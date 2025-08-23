1999 yılında Isparta'da askerlik görevini yerine getirirken şehit olan Bilal Bıçak’ın kardeşi Çorumlu Harun Bıçak trafik kazasında hayatını kaybetti.
Edilen bilgilere göre, Harun Bıçak eşi ile birlikte Yozgat'ta trafik kazası geçirdi.
Kazada ağır yaralanan Harun Bıçak, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Gazipaşa köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Harun Bıçak'ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Alaca Eski Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi.
Muhabir: Fatih Battar