Stajını tamamlayan 5 avukat düzenlenen törenle cübbelerini giydiler.
Çorum Barosu’nda gerçekleşen ruhsat törenine Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, yönetim kurulu üyeleri, meslek mensupları ve aileler katıldı.
Törende, Av. Furkan Özmen, Av. Janberk Buğra Sarı, Av. Batuhan Yılmaz, Av. Alperen Dolunay ve Av. Şahsenem Sena Makineci Avukatlık Yemini’ni yaparak ruhsatlarını Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı ve yönetim kurulu üyelerinden aldılar.
Av. Turan Kalıpcı, törende yaptığı konuşmada avukatlık mesleğine adım atan meslektaşını tebrik etti.
Editör: Çorum Hakimiyet