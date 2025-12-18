Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı motorlu taşıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Çorum’da araç sayısı 224 bin 331’e yükseldi.

Çorum’da 100 bin 89 otomobil, 2 bin 554 minibüs, bin 27 otobüs, 25 bin 675 kamyonet, 6 bin 324 kamyon, 40 bin 25 motosiklet, 48 bin 89 traktör bulunuyor.

Türkiye’de Kasım ayında 183 bin 172 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Bölge iller Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 532 bin 670, Tokat’ta 252 bin ve Amasya’da 163 bin 082 oldu.