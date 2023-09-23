Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan yaşlı kadın yaşam mücadelesini kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu’ya bağlı Akçalı köy yolunda meydana geldi.
4 Ağustos tarihinde Akçalı Köyü’nden Sungurlu istikametine seyir halinde olan otomobilin lastiği patladı.
Devrilen araçta yaralanan Z.Ç. (65), Sungurlu Devlet Hastanesi’nde ki tedavisinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
50 gündür yoğum bakım servisinde yaşam mücadelesi veren yaşlı kadın, bugün hayatını kaybetti.