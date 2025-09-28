Sungurlu Belediyesi Sıcak Asfalt Plent Tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa MHP Çorum Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP’li belediye başkanları, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, MHP Sungurlu İlçe Başkanı Orhan Özyol ve protokol üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program açılış konuşmaları ile devam etti.

İlk olarak kürsüye gelen Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, öz kaynaklarından bu tesise 50 milyon lira para harcadıklarını belirterek, “Sungurlumuzun bu tesise ihtiyacı vardı. Çünkü su altyapımızın 212 kilometresinin yenilenmesi gerekiyordu. Bununda 122 kilometresi bu sene itibariyle bitirmemiz gerekiyor. O yüzden bizim bu tesise ihtiyacımız vardı. Bu tesislerden ürettiğimiz malzememizle belediyemizin yollarını pırıl pırıl yapacağız. Sathi kaplama tesisi ile parke taşı tesisini de reviz ettik.” dedi.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da Türkiye’de belediyelerin nasıl yönetildiğini sosyal medya ile gazetelerden gördüklerini ifade ederek, “Bizim belediyelerimizde halka hizmet etmek hakka hizmet etmektir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı vardır. Genel başkanımız Devlet Bahçeli beyin öngördüğü vizyonda üretken belediyecilik anlayışını, ayırmadan, ayrıştırmadan halkımıza sunmak için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal da tesisin ilçenin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacağını dile getirerek, “Her zaman uyum içerisinde el ele el birliği ile Sungurlu’nun kalkınması için taş üstüne taş koyarak çalışacağız” ifadelerini kullandı.

MHP Çorum Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı da “Çok laf yalansız, çok para haramsız olmaz derler. Biz çok konuşmayacağız, çok çalışacağız. İlçelerimize elimizden gelen ne varsa yapacağız. Sungurlumuz makus talihini yenmeye başladı. Yapılması gereken çok işler var. Bunlar öncüleri. Arkasından devamı gelecek” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tesis dualarla hizmete açıldı.