50 uçak ellerinde kaldı! Satacak ülke arıyorlar

Amerikalı uçak üreticisi Boeing, Çinli hava yollarının teslim almaktan vazgeçtiği yaklaşık 50 uçağı başka ülkelere satmak için yeni müşterilerle görüşmelere başladı. Şirketin CEO'su Kelly Ortberg, durumu "talihsiz" olarak nitelendirdi ve sorunun çözümü için ABD Başkanı Donald Trump ile doğrudan temas kurduklarını açıkladı.

Trump'ın başlattığı ticaret savaşı kapsamında uygulanan yüksek gümrük tarifeleri, Çin'in misilleme yapmasına neden olmuştu. Çin'in ABD'den ithal edilen uçaklara %125 oranında vergi koymasının ardından, iki Boeing uçağı ABD'ye geri dönerken, bir tanesi de yolda.

"TARİFELER ÇÖZÜLMELİ"

Ortberg, yatırımcılarla yaptığı görüşmede, "Umarım zamanla bu tarifeler ortadan kalkar" dedi. Boeing, 2025'in ilk çeyreğinde zararını geçen yıla kıyasla önemli ölçüde azaltarak 31 milyon dolara indirdi. Geçen yıl aynı dönem zarar 355 milyon dolardı.

Ortberg ayrıca, hem Boeing'in hem de en büyük rakibi Airbus'ın "gümrük vergisi olmayan bir ortamı" tercih ettiğini vurguladı. Trump'ın aksine, birçok ekonomistin görüşüne paralel olarak, tarifelerin ABD üretimini küresel liderliğe taşıyacağına inanmadıklarını ifade etti.

41 UÇAK ÜRETİLDİ, 9'U SIRADA

Şirketin Çin'e teslim edilmek üzere üretmeye başladığı 41 uçak halihazırda montaj hattında. Yıl sonuna kadar bu sayıya 9 uçak daha eklenmesi planlanıyor. Ancak Çinli müşterilerin birçoğu teslimat almayacaklarını iletti. Boeing şimdi bu uçakları başka hava yollarına satmak ve gerekirse uçakların renklerini yeni şirketlere uygun şekilde değiştirmek istiyor.

BOEİNG İÇİN TEHLİKE BÜYÜK

Dünya genelinde hava yolu şirketleri büyüme beklentileriyle uçak siparişlerini artırıyor. Boeing'in elinde 5.600 adetlik bir sipariş stoğu var ve bu, şirketin 737 Max üretimini ayda 38 adede çıkarmasını sağladı. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, Çin gibi hızlı büyüyen bir pazardan dışlanmak Boeing için ciddi bir tehdit. Airbus'ın Çin'de üretim yapabilmesi ise bu krizde elini güçlendiriyor.