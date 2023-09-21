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36. Ahilik Haftası kutlamaları Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törenle başladı.

Törene Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Durmuş Buyruk, bazı esnaf odası başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

ÇESOB Başkanı Recep Gür tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklâl Marşı okundu.

YILIN AHİSİ İSMAİL KESER

Terzi esnafından İsmail Keser (68), Çorum’da yılın ahisi olarak seçildi.

56 yıllık esnaflık geçmişiyle takdir toplayan İsmail Keser mutluluğunu ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Çorum Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut ile paylaştı.