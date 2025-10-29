Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller mahallesinde 6 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine sevk edilen ekipler kurtarma çalışması başlattı.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: 7 KİŞİNİN DURUMU HAKKINDA BİLGİMİZ YOK

Olayla ilgili bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "7 kişilik iki aile yaşadığı bilgisi var. Sağlık durumları ile alakalı bilgi yok. Hepsi binada mı net değil.

"ACİL MÜDAHALE İŞLEMİ BAŞLATILDI"

Tüm ekipler acil müdahale işlemlerini başlatmış durumdalar. Binanın ne zaman yapıldığı konusunda net bilgi ulaşmadı" dedi.