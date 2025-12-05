Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, engellilerin ve ailelerinin yaşadığı sorunların takipçisi olduklarını, hep birlikte sorunların çözümü noktasında çaba gösterdiklerini ifade etti.

CHP’li yöneticiler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında bir dizi ziyaret ve etkinlikler düzenledi.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, beraberinde Aile ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Çorum İl Başkan Yardımcısı Şemsi Gökay, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç ve İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Çorum Özel Gülenyüz Elele Eğitim Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, Merkez Müdürü Ferhat Öztürk ve öğrenci aileleriyle görüştü.

Engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Solmaz, hayatı paylaşmak için engel olmadığını vurgulayarak, sorunların çözümü noktasında projeler ürettiklerini ve çaba içerisinde olduklarını kaydetti.

Solmaz, engelli ailelerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Çocuğu epilepsi hastası olduğu için her an yanında olması gerektiğini belirten bir anne ise, işe girip çalışamadığı için sigortası ve maaşının olmadığını, zor koşullarda yaşam mücadelesi verdiklerini anlattı.

Engelliye bağlanan cüzi miktarlı bakım parası yüzünden aile geliri uygulaması nedeniyle ailelerin mağdur oldukları dile getirildi.

İl Başkanı Dinçer Solmaz ve beraberindekiler, ayrıca Engelsiz Yaşam Derneği Çorum Şube Başkanı Ertuğrul Kazak'ı da evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Öte yandan İl Başkan Yardımcısı Feza Piroğlu Ünaldı ile Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Hanim Ergül de Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı ve yönetim kurulu üyelerinin hazırladığı mevlit programına katıldı.