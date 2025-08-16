Çorum 'da polis ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı uygulama ve çalışmalar neticesinde haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum 'da 8-15 Ağustos tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 108 adet uygulama yapıldı.

Denetimlerde 26 kahvehane, 25 kafe, 21 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi. 5 bin 035 vatandaşın kimliği sorgulanırken, 6 aranan şahıs yakalandı. Yapılan kontroller ve çalışmalar kapsamında, 9 adet ateşli silah 3 adet kesici-delici alet, 6 adet şarjör, 89 adet fişek ve 7 adet av fişeği, 27 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Trafik kontrolleri çerçevesinde ise 2 bin 241 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden 2 araca idari para cezası uygulandı.