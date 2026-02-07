Çorum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkan Adayı Ethem Baran, Çorum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin genel kurulunun 8 Şubat 2026 Pazar günü, TSO Fuar Kompleksinde yapılacağını belirtti.

“Biz bu yola makam için değil, üreticimizin sesi olmak için çıktık. İlçe ilçe, köy köy dolaşıyoruz. Ulaşmadığımız kimse kalmayana kadar sahada olacağız. Çünkü birliğin gerçek sahibi üreticidir” diyen Ethem Baran, birlik yönetiminin üreticiden kopuk olmaması gerektiğini belirterek, sorunların masa başında değil, sahada çözülebileceğini söyledi.

Ziyaretlerinde özellikle yem maliyetleri, hayvan pazarındaki sıkıntılar, desteklemelerin yetersizliği ve birlik hizmetlerinin daha aktif hale getirilmesi konularının öne çıktığını dile getiren Baran, üreticilerin beklentilerine karşılık verecek bir yönetim modeli oluşturacaklarını belirtti.

Çorum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin genel kurulunun 8 Şubat 2026 Pazar günü, TSO Fuar Kompleksinde yapılacağını hatırlatan Baran, tüm üyeleri bu önemli buluşmaya davet etti.