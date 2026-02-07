Çorum’un Elköy köyünde, uzun yıllardır kılınmayan Cuma namazı, Çorum İl Müftülüğü tarafından imam atanmasının ardından yeniden eda edildi.

Köy camisinin ve imam evinin bakıma alınmasıyla birlikte dini hayat yeniden canlanırken, köy halkı Ramazan ayında teravih ve bayram namazlarını da birlikte kılmayı hedefliyor.

Çorum İl Müftülüğünün görevlendirmesiyle İmam Yusuf Enes Çiftbaş Elköy’de göreve başladı. Atamanın ardından köy camisi ve imam evi bakıma alındı, ibadet alanı cemaat için hazır hale getirildi.

Göreve başlayan İmam Yusuf Enes Çiftbaş, köyde dini hayatı canlandırmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu yıl Ramazan ayında teravih namazlarını ve bayram namazlarını da cemaatle birlikte kılmayı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Köy halkı ise Elköy Camii’nde yıllar sonra Cuma namazı kılmanın kendileri için anlamlı olduğunu dile getirdi.

Köy sakinleri, “Yıllar sonra Elköy Camii’nde cuma namazı kılmak güzel bir duygu. İnsan bir an yıllar öncesinin çocukluk günlerine gidebiliyor” sözleriyle duygularını paylaştı.