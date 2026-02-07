Altınokta Körler Derneği Çorum Şubesi Başkanı Şaban Kabakçı, Gazi ve İnönü Caddelerinin otopark olarak kullanılmasına tepki gösterdi.

Çorum’un en yoğun arterleri olan Gazi ve İnönü Caddelerinde, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde cadde kenarlarına park edilen araçlar şehir yaşamını olumsuz etkilediğini belirten Altınokta Körler Derneği Çorum Şubesi Başkanı Şaban Kabakçı,

“Bu parklar nedeniyle trafik akışı yavaşlamakta, yayalar zorlanmakta ve kaldırımlar güvenli olmaktan çıkmaktadır. Önemle ifade etmek isteriz ki; yoğun saatlerde yapılan bu cadde parkları esnafımıza da beklenen faydayı sağlamamaktadır. Sahadaki gözlemler göstermektedir ki, birçok araç kısa süreli alışveriş amacıyla değil, saatlerce beklemek için cadde üzerine bırakılmaktadır. Bu durum, çevredeki esnafta alışveriş oranını artırmadığı gibi cadde üzerindeki hareketliliği de durma noktasına getirmektedir. Uzun süre park halinde kalan araçlar, trafiği rahatlatmamakta, yayaların güvenliğini riske atmakta, görme engelli bireyler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız için ciddi tehlikeler oluşturmaktadır” dedi.

“Bu noktada yasaklarla değil, akılcı çözümlerle ilerlenmesi gerektiğine inanıyoruz” diyen Şaban Kabakçı, şu önerileri dile getirdi:

“Cadde kenarlarında uzun süreli araç parkı yapılan alanların, yaya – bisiklet – düşük hızlı motosiklet paylaşımlı şerit olarak yeniden düzenlenmesini öneriyoruz.

Bu düzenleme ile kaldırımlar tamamen yayaya bırakılacak, bisiklet ve motosikletler kaldırımları terk edecek, park nedeniyle daralan yol yeniden akıcı hale gelecek,

görme engelli bireyler için güvenli ve kesintisiz yürüme alanları oluşacak, cadde, gerçek anlamda alışveriş yapılabilir ve erişilebilir bir yapıya kavuşacaktır. Bu şeritler, renkli zemin uygulamalarıyla, bordürle ayrılmış şekilde ve düşük hız sınırıyla hayata geçirilebilir. Birçok şehirde başarıyla uygulanan bu model, Çorum için de düşük maliyetli ancak yüksek faydalı bir çözüm olacaktır. Unutulmamalıdır ki caddeyi otopark gibi kullanmak, ne trafiği rahatlatır ne de esnafın kazancını artırır. Gerçek alışveriş, güvenli, düzenli ve yayayı merkeze alan caddelerde mümkündür. Çorum’da daha yaşanabilir bir şehir düzeni için, empatiye ve ortak akla dayalı adımların atılmasını bekliyoruz.”