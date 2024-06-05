Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Çorum’un yarım kalan yatırımlarını gündeme taşımaya devam ediyor.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Güney Kampüsü Sağlık Merkezi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne 2016 yılında tahsis edilen 600 dönümlük arazide incelemede bulundu, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

TIP ÖĞRENCİLERİ İZBE BİNADA

2016 yılında arazi tahsisi yapılan, 2017 yılında projesi yayımlanan ve 2018 yılında da ihalesi yapılacağı 600 dönümlük arazinin atıl vaziyette beklediğini, 7 yıldır bir çivi dahi çakılmadığını vurgulayan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Bu sağlık kompleksi içinde Tıp Fakültesi öğrencilerimizin eğitim öğretim göreceği morfoloji binası olacaktı. Veterinerlik fakültesi, eczacılık fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, deney hayvanları araştırma merkezi, sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu, kapalı spor salonu ve yüzme havuzu bulunacaktı. Çorum’da Tıp Fakültesi öğrencileri kendilerine ait bina olmadığı için hastanenin en az 10 kilometre uzağında ve liseden bozma bir binada eğitim görüyorlar. Oysa çocuklarımızın morfoloji binası olan sağlık bilimlerine yakın bir yerde eğitim görmesi lazım. Ancak bu proje hayata geçirilmedi” dedi.

BİR PARMAK BAL

TBMM’de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanına seslenen Tahtasız, şunları söyledi:

“Buradan Sayın Cumhurbaşkanına, Sağlık Bakanına sesleniyorum. Her seçim öncesi Çorumlular’ın ağzına bir parmak bal sürüyorsunuz sonra ortadan kayboluyorsunuz. Verdiğiniz sözleri yerine getirin. Hitit Üniversitesi Güney Kampüsü Sağlık Merkezi projesini bir an önce hayata geçirin ve geleceğin doktorlarını izbe binalardan kurtarın.”