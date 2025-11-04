Trendyol 1.Lig'de 12.hafta dün oynanan Iğdır-Bandırma ve Erok-Çorum FK maçları ile tamamlandı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Arca Çorum FK, 12.hafta sonunda 6.sıraya kadar düştü.

Lige iyi bir başlangıç yaparak oynadığı ilk 4 maçın 4'ünü de kazanan kırmızı siyahlılar, 6.haftada İstanbulspor'a 3-1 mağlup olarak ilk yenilgisini almıştı. İstanbul maçından sonra 5 maçta 3 beraberlik 2 galibiyet alan kırmızı siyahlılar, 11.haftaya 3.sırada girmişti ancak dünkü Erokspor mağlubiyetinden sonra 6.sıraya kadar geriledi.

Kırmızı siyahlılar 9 Kasım Pazar günü evinde Iğdır FK'yı konuk edecek.