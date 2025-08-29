Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Çorum’un temmuz ayında dış ticaret verilerinde bir önceki aya göre artış yaşandı.

Çorum’un 7 aylık ihracat-ithalat rakamları ise 1,8 milyar dolar bandını geçti.

Ülke genelinde ise temmuz ayında ihracat yüzde 11,0, ithalat yüzde 5,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2025 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,0 artarak 24 milyar 938 milyon dolar, ithalat yüzde 5,4 artarak 31 milyar 383 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 156 milyar 317 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 artarak 212 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çorum’un temmuz ayında ithalatı bir önceki aya göre yüzde 29,82, ihracatı ise yüzde 87,46 artış gösterdi.

Bir önceki ayda 191 milyon 627 bin dolar olan ithalatımız temmuzda 248 milyon 764 bin dolara, 144 milyon 631 bin dolar olan ihracatımız ise 271 milyon 129 bin dolara yükseldi.

Çorum’un ocak-temmuz döneminde toplam ihracatı 1 milyar 872 milyon 559 bin dolar, ithalatı ise 1 milyar 804 milyon 485 bin dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında Samsun’da ihracat 118,8 milyon dolar, ithalat 93,3 milyon dolar, Tokat’ta ihracat 3,3 milyon dolar, ithalat 2,8 milyon dolar, Amasya’da ihracat 16,8 milyon dolar, ithalat ise 4,1 milyon dolar oldu.