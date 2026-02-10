Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Danimarka'da fosil yakıtsız ve çevreci şehircilik uygulamalarını yerinde inceleyerek sürdürülebilir enerji sistemleri hakkında bilgi aldı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Danimarka-Türkiye Sektörel İş Birliği kapsamında düzenlenen programda çevreci ve sürdürülebilir şehircilik uygulamalarını yerinde inceledi. Enerji verimliliği, çevre politikaları ve yenilenebilir enerji sistemlerinin ele alındığı programda, Türkiye'den katılan heyet Danimarka'nın örnek projelerini yerinde gördü. Bakanlık yetkilileri, belediye başkanları ve akademisyenlerin katıldığı ziyaretlerde sürdürülebilir şehir modelleri hakkında bilgi alındı.

Program kapsamında çeşitli enerji tesisleri ve saha uygulamaları incelenirken, fosil yakıt kullanımını en aza indiren sistemler dikkat çekti. Danimarka'da şehirlerin ve sanayi tesislerinin, çevreci enerji kaynaklarıyla ısıtılıp soğutulabildiği uygulamaların Türkiye için önemli örnekler sunduğu ifade edildi. Sap, saman, ağaç artıkları ve benzeri katı atıkların biyokütle olarak değerlendirildiği tesislerin, ısı pompaları ve ısı üretim-transfer merkezleriyle entegre şekilde çalıştığı, sıfır atık anlayışıyla kurulan bu sistemlerin enerji alanında dışa bağımlılığı önemli ölçüde azalttığı ifade edildi.

Ziyaret kapsamında Başkan Aşgın, Danimarka'nın ikinci büyük şehri Aarhus'un Belediye Başkanı Anders Winnerskjold ile de bir araya geldi.

Görüşme sonunda Winnerskjold'a Hitit Güneş Kursu figürü hediye edildi.

Programın Türkiye açısından önemli kazanımlar sunduğunu belirten Başkan Aşgın, enerji alanında edinilen yeni vizyonun yol gösterici olduğunu söyledi.

Aşgın, Danimarka'da incelenen uygulamaların yenilenebilir enerji yatırımları ve atıkların enerjiye dönüştürülmesine yönelik çalışmalara katkı sağlayacağını ifade etti.