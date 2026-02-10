Yeşilay Çorum Şubesi, YEDAM aracılığıyla tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılığıyla mücadele eden bireylere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sunuyor. Gizlilik esasına dayalı, randevu sistemiyle yürütülen hizmetler, bağımlı bireylerin yanı sıra ailelerine de umut oluyor.

UMUTLARI TÜKENMEK ÜZEREYKEN YEŞİLAYLA TANIŞTI

30 yıldır alkol bağımlılığı nedeniyle tüm sosyal çevresini, maddi varlığını kaybetti, sağlığı bozuldu. Umutları tükenmek üzereyken Yeşilay’la tanıştı. İhtiyaç duyduğu her an tüm kapılar ona açıldı. Her türlü desteği ücretsiz ulaşarak bağımlılıktan kurtuldu.

HİKÂYESİNİ TRT HABER’E ANLATTI

TRT Haber’e hikâyesini anlatan eski alkol bağımlısı şahıs şunları söyledi:

‘BÜTÜN ÇEVREMİ KAYBETTİM’

“5 yaşında içkiyi ve sigarayı tanıdım. Yılbaşında, düğünde, doğum gününde içki. Ablamın kaybından sonra daha çok içmeye başladım. Alkolik oldum. Oğlum benimle konuşmuyordu, utanıyorum senden diyordu. Bütün çevremi kaybettim. İş hayatımda dahil. Ailem dahil beni terk etti. Annem kaldıydı en son. Onu kaybetmek üzereyken bırakmaya karar verdim.

‘İHTİYAÇ DUYDUĞUMDA YEŞİLAY YANIMDAYDI’

O günkü ekonomik koşullarda psikolojik destek almak gibi maddi gücüm yoktu. En büyük desteği Yeşilay’dan gördüm. Kendi evim gibi, ailem gibiydiler. İhtiyaç duyduğum her an onlar vardı. Psikoloğa, sosyoloğa derdimi anlattım. Yardımcı oldular, yön verdiler. Sorunlarımızı tek tek hallettik.

‘OĞLUM ARTIK BENLE KONUŞUYOR’

Tamamen bırakalı 13 ay oldu. Oğlum artık benle konuşuyor. Önceden içerek mutlu olduğumu zannediyordum. Şimdi oğlumla bir kere konuşmak o mutluluğun on katı mutlu ediyor beni.”