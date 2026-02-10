Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında gerçekleştirilen 2026 yılı ek yerleştirme süreciyle birlikte Çorum genelindeki Aile Sağlığı Merkezlerinin hizmet kapasitesi artırıldı. Yapılan yerleştirmeler sonucunda 11 aile hekimi göreve başladı ve birinci basamak sağlık hizmetlerindeki hekim kapasitesi güçlendirildi. Bu adım ile vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve nitelikli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Aile Sağlığı Merkezlerinde; gebelik ve lohusa izlemleri, bebek ve çocuk sağlığı takipleri, aşılama hizmetleri, kanser taramaları, kronik hastalıkların erken tanısı ve takibi, hipertansiyon ve diyabet yönetimi, sağlıklı beslenme ve sigara bırakma danışmanlığı, bulaşıcı hastalıkların takibi, okul sağlığı hizmetleri, yaşlı ve engelli bireylere yönelik evde izlem hizmetleri ile rapor ve reçete işlemleri yürütülüyor.

Mobil ve entegre sağlık hizmetleri kapsamında kırsal mahallelerde gerçekleştirilen saha çalışmalarıyla, vatandaşların sağlık hizmetlerine yerinde ulaşması sağlanıyor. Bu uygulamalarla birlikte sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve toplumun tüm kesimlerine kapsayıcı hizmet sunulması amaçlanıyor.

Yeni göreve başlayan hekimlerle birlikte aile hekimine kayıtlı ortalama nüfus sayısının azaltılması, randevu sürelerinin kısalması, izlem ve tarama oranlarının artırılması, anne-çocuk sağlığı takiplerinin güçlendirilmesi ve kronik hastalıkların daha etkin kontrol altına alınması bekleniyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda aile hekimliği birimlerinin, toplumun sağlık ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilecek bir yapıya kavuşturulması ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi yönündeki çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.