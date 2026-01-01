İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

7 İSMİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında oldukları tespit edilen şüpheliler Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Ayşegül Şeynova, Gökmen Kadir Şeynova, Mert Vidinli ve Ezgi Fındık'ın tüm mal varlığına 'suçtan kaynaklan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan el konuldu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar soruşturma bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; TCK-188 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret, TCK-190 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, TCK-191 Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, TCK-227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olduğu tespit edilen şüpheliler;

Kasım Garipoğlu

Fatih Garipoğlu

Burak Ateş

Ayşegül Şeynova

Gökmen Kadir Şeynova

Mert Vidinli

Ezgi Fındık

hakkında 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında malvarlıklarına el konulmasına karar verilmiştir. Soruşturma gizlilik ve titizlikle devam etmektedir."

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim'den bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği vermişti.

Soruşturma kapsamında 18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı. Şüpheliler Sak, Bilic, Tilki ve Yıldız, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu Melisa Döngel de ifade ve test için örnek verdikten sonra serbest bırakılanlar arasında yer almıştı.

Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı çıkarılırken, Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay'ın ise tutuklanmasına karar verilmişti. Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmakla suçlanıyor.

GARİPOĞLU'NUN EVİNDE ARAMA

Öte yandan soruşturma çerçevesinde, Kasım Garipoğlu'nun Sarıyer'de bulunan ikametinde yapılan aramalarda ise bir adet ruhsatlı tabanca, bir adet kuru sıkı tabanca, 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, 51 adet üzerinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu, 5 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ile uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında yüzer dolar bulunan boş kağıtların bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirilmişti.