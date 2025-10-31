Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Hacı Efe Narkuz, ölümcül kas erimesi hastalığı olarak bilinen DMD (Duchenne Musküler Distrofi) ile mücadele ediyor.

Efe’nin tedavi olabilmesi için Çorum Valiliği onaylı yardım kampanyası başlatıldı.

TEK UMUDU TEDAVİ

Sadece erkek çocuklarda görülen ve ilerleyici kas erimesine neden olan DMD hastalığı, küçük Efe’nin yaşamını her geçen gün zorlaştırıyor.

Hacı Efe’nin ailesi, tedavi masraflarını karşılayabilmek için Çorum Valiliği’nden alınan izinle yardım hesapları açtı.

SUNGURLU SEFERBER OLDU

Minik Efe’nin yaşama tutunması için Sungurlu halkı adeta seferberlik başlattı.

İlçede çeşitli yardım kermesleri düzenlenirken, aile de sosyal medya üzerinden yardım çağrılarını sürdürüyor.

BİR BAĞIŞ, BİR UMUT

Hacı Efe için açılan sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, “Bir bağış, bir umut” sloganıyla yardımseverlere çağrı yapıldı.

Aile, Çorumlular başta olmak üzere tüm Türkiye’den küçük Efe’nin tedavisine destek olunmasını istiyor.