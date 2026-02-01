Çorum basınında 35 yılı geride bırakırken, bu yıl 36’ncı yaşımıza adım atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışımızdan ödün vermeden, okurumuza doğru bilgiyi ulaştırma gayreti içinde olduk.

Geçen yıllar içinde değişen teknolojiye, dönüşen medya alışkanlıklarına rağmen çizgimizi koruduk. Kentin nabzını tutan haberlerimizle, Çorum’un sesi olmaya, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına görevimizi yerine getirmeye devam ettik.

Bu süreçte bizlere güvenen okurlarımıza, emek veren tüm çalışanlarımıza ve desteğini esirgemeyen dostlarımıza teşekkür ediyoruz. 36’ncı yılımızda da aynı sorumluluk bilinciyle yolumuza devam edeceğiz.

Ayrıca, basılı yayıncılığın yanında internet haber sitemiz aracılığıyla da Çorum gündemini anlık olarak okuyucularımıza ulaştırıyoruz. Günlük 60-70 bin tıklanma sayısına ulaşan internet sitemiz, güncel ve hızlı haber anlayışıyla dijital mecrada da güçlü bir yayın organı olmayı sürdürüyor.

(Fotoğraf çekimi için Anadolu Ajansı Temsilcisi, eski mesai arkadaşımız Kemal Ceylan'a teşekkür ediyoruz)