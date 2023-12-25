Çorum'da Hitit Üniversitesi'nde okuyan Yemenli Abdulmecit Ahmedî, 87 gündür yaşam mücadelesi veriyor.

Üç ay önce bir inşaatın asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Afrikalı öğrenci, Çorum'dan Adıyaman'a nakledildi.

Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Abdulmecit'in, yaklaşık iki aylık yoğun bakım tedavisinin ardından Palyatif Servise alındığı, nefes alma ve kalp ritmi bakımından cihazlara bağlı olmaksızın hayati fonksiyonlarını sürdürse de, felçli ve bilinçsiz bir durumda halen hayata tutunmaya çalıştığı öğrenildi.