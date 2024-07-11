Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden veya ilk kez seçilen muhtarlara yönelik eğitim programı düzenledi.

Kamu hizmetlerini mevzuata uygun olarak etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunmalarına, sorunlarını en kısa sürede yetkili makamlara ileterek koordinasyon içerisinde çalışmalarına ve muhtarlık müessesesi ile görev, yetki ve sorumlulukları hakkında daha kapsamlı bilgilere sahip olmalarına katkı sağlamak amacıyla İdare ve Denetim Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan hizmet içi eğitim programına

il merkezinde 23 mahalle ve 198 köy, ilçelerde ise 105 mahalle ve 559 köy olmak üzere toplam 885 muhtar katıldı.

Eğitimlerde, kamu kurum ve kuruluşu yetkilileri tarafından muhtarların görev, yetki ve sorumluluk alanları konusunda sunumlar yapılarak, kurumlarının çalışmaları hakkında muhtarlara bilgiler verilip, istek ve talepleri dinlendi.

Eğitimlerin sonunda ise Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında, bu eğitimlerde görev alan kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin katıldığı bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda göreve gelen mahalle ve köy muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim programının düzenlenmesinin vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı olması adına önem arz ettiğini belirterek, Çorum’un her mahallesinde her köyünde vatandaşlara hizmet verecek olan muhtarlara görevlerinde kolaylıklar diledi.

Ayrıca eğitimlere katılımlarından dolayı muhtarlara ve hizmet içi eğitim programında görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşu yetkililerine teşekkür Vali Dağlı, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak için tüm mahalle ve köy muhtarlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini dile getirdi.