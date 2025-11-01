İstanbul’un Ümraniye ilçesinde yaşanan olay, akşam saatlerinde Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldi.

Aile içi tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü

İddiaya göre, Fatih Y. isimli baba, henüz belirlenemeyen bir nedenle çocuklarıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine baba eline geçirdiği bıçakla 9 yaşındaki oğlu H.Y.Y.’ye saldırdı. Evden gelen sesleri duyan ve aynı apartmanda yaşayan kardeşi Metin Y., olayı fark ederek kavgayı ayırmak için içeri girdi. Ancak saldırgan baba elindeki bıçakla bu kez kardeşine yönelerek defalarca bıçak darbeleriyle saldırdı.

Oğlunu ve kardeşini öldürdü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 9 yaşındaki H.Y.Y. ile amca Metin Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kısa sürede yakalandı

Olayın ardından baba Fatih Y. evden kaçtı. Emniyet ekipleri çevrede geniş çaplı araştırma başlattı. Kısa sürede tespit edilen şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayın nedenine ilişkin detaylı soruşturma başlattı.