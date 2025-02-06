Ahlatcı Çorum FK’yı Rams Başakşehir kupa maçı sonrası Çorumlu iş adamı Ahmet Akif Çoban akşam yemeğinde misafir etti.

Çam Şakura Şehir Hastanesi yanında bulunan Mersinli Ciğerci Bahattin sahibi Ahmet Akif Çoban, Çorum FK takımını kupa maçının ardından akşam yemeğinde misafir etti.

ÇorumFK kafilesini kapıda karşılayan Ahmet Akif Çoban memleketinin takımını misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çoban ayrıca genç futbolcuları güçlü rakipleri önünde verdikleri mücadeleden dolayıda tebri

Çorum FK Alt Yapı Sorumlusu ve Başakşehir maçı kafile başkanı Salih Öztürk ise Ahmet Akif Çoban’a bu jikramından dolayı teşekkür etti.