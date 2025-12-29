Devlet-i Aliyye Ocakları Genel Başkanı Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum’a geldi.

Şehzade Osmanoğlu, Çorum programı kapsamında S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi başta olmak üzere bazı ibadethaneler ile kentin tarihi mekânlarını ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Osmanoğlu, esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

Programın devamında Cumartesi akşamı düzenlenen buluşmada, Devlet-i Aliyye Ocakları Çorum İl Başkanı Recep Acarlı, ocak yöneticileri ve teşkilat mensuplarıyla sohbet eden Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Osmanoğlu, teşkilatlarının yürüttüğü faaliyetler hakkında görüş ve düşüncelerini paylaşarak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.