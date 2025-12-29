Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor FK ile Arca Çorum FK, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı.

Yedek kulübesindeki futbolcular soğuk havadan korunmaya çalıştı. Seremoniye çıkan çocuklardan sahadaki futbolcuya, hakemden tribündeki taraftara kadar zor anlar yaşanan maça damgasını vuran an ise Erzurumspor kalecisinin yaptığı olay oldu.

Matija Orbanic, soğuktan korunmak için kale arkasına bırakılan çayı içti.

Ekranlara yansıyan görüntüde kalecinin soğuğa karşı çaresizliği göze çarptı.