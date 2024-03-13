163 gün önce bir inşaat alanında geçirdiği iddia edilen kaza sonrası ağır yaralı olarak bulunan Yemenli Hitit Üniversitesi Makina Mühendisliği öğrencisi Abdülmecit Ahmedi hayatını kaybetti.
Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesinde uzun süre tedavi gördükten sonra, Adıyaman’da bulunan özel bir rehabilitasyon merkezine gönderilen talihsiz gençten acı haber geldi.
Kardeşinin tedavi süresince sürekli yanında olan ağabeyi Muhammed Ahmedi, kardeşinin cenazesini Ankara’da defnedeceklerini söyledi.
Editör: Yüksel Basar