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Antalya’da yapılan Avrupa Kick Boks Şampiyonasında Çorumlu milli sporcu Abdussamet Uğurlu üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

7-14 Aralık tarihleri arasında Antalya’da yapılan Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonasında 57 kiloda ringe çıkan Çorum Birlikspor kulübünden Abdussamet Uğurlu sıkletinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Dünya ve Avrupa Şampiiyonalarında milli forma altında başarılar kazanan Abdussamet Uğurlu Avrupa üçüncü olarak bunları bir yenisini ekledi.

Milli sporcu Abdussamet Uğurlu’nun antrenörü Aydın Fırat Çorum’u ve ülkelerini en güzel şekilde temsil ettiklerini ve Avrupa üçüncü olduklarını belirterek bu başarıya yakalamalarında kendilerine her türlü desteği veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile Şube Müdürleri Ferhat Yıldız ve Halil Çöl’e teşekkür etti.