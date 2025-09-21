ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımında Afganistan'a uyarıda bulunan Trump, "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü inşa eden ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak." dedi.

DİKKAT ÇEKEN ÇİN DETAYI

Trump, İngiltere'ye düzenlediği resmi ziyaretin son gününde düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün önemine işaret ederek, "Orayı geri almaya çalışıyoruz, oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması." demişti.

BIDEN YÖNETİMİNİ SUÇLAMIŞTI

Trump, daha önceki açıklamalarında da eski Başkan Joe Biden yönetimini, Bagram Hava Üssü'nü Çin'in kontrolüne terk etmekle suçlamıştı.