Çorum’da ev dekorasyonu ve yaşam alanı ürünleri alanında hizmet verecek olan Sultan Home, düzenlenen açılış töreniyle faaliyetlerine başladı.

Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi No: 206 adresinde hizmete giren işyerinin sahipliğini Züleyha Diner Tapan ve Nurunnisa Tapan üstleniyor.

Dualarla gerçekleştirilen açılışın ardından mağaza kısa sürede yoğun ilgi gördü. Açılışa özel tüm ürünlerde uygulanan büyük indirim ve kampanyalar, vatandaşların mağazaya akın etmesine neden oldu. Mağaza içinde ve önünde zaman zaman izdiham yaşanırken, birçok vatandaş uygun fiyatlı ürünlere sahip olabilmek için uzun süre sıra bekledi.

Modern ve şık ev dekorasyon ürünlerinden günlük yaşam alanı aksesuarlarına kadar geniş bir ürün yelpazesinin bulunduğu Sultan Home, hem kalite hem de ekonomik fiyat politikasıyla dikkat çekti.

Mağaza sahipleri, indirim ve kampanyaların belirli bir süre daha devam edeceğini belirterek tüm Çorum halkını alışverişe davet etti.