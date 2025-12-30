2025 yılının son günlerine girilirken birçok kritik ekonomik veri açıklandı. Gözler artık Yeniden Değerleme Oranı'yla beraber her yıl artan kalemlere çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim yetkisi olması burada beklentileri de o yönde değiştirdi. Normalde artışın yüzde 25,9 olması bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dokunuşuyla MTV, pasaport, ehliyet, noter, tapu harcına gelmesi beklenen zam oranı da belli oldu.

2026 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere yüzde 25,49 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın indirim yetkisini kullanması için son iki güne giriliyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Kararı’nın bugün (Salı) veya yarın (Çarşamba) Resmî Gazete’de yayımlanması bekleniyor.MİLYONLARI İLGİLENDİREN KALEMLER

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere, pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harçları, noter ve tapu harçları ile vergi cezaları gibi kalemler her yıl YDO oranında artırılıyor.

Ancak Cumhurbaşkanı’nın, trafik cezaları hariç bazı vergi ve harçlardaki artışı yüzde 50’ye kadar indirme yetkisi bulunuyor.ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yüzde 25,49 artması gereken MTV, pasaport, noter ve tapu harçlarının yanı sıra bazı vergi cezalarındaki artış oranının yüzde 20’nin altında tutulması bekleniyor.