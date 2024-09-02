Yeni Adli yıl açılış töreninde konuşan Baro Başkanı Av Turan Kalıpcı, hukukun üstün değerlerinin hayata geçmesi için gayret göstereceklerini kaydederek; “Avukatlık mesleği ile yargının tüm sorunlarının çözümü için mücadele etmeye devam edeceğiz. " dedi

Yargı mensupları olarak biliyoruz ki ekmek, su, aş bulmak gecikebilir, devlete baş bulmak gecikebilir ama adalet gecikmez, tez verilmeli.' diyen Kalıpcı, "Hiçbir bahaneye sığınmadan adaletin geç kalmadan tecellisi için çalışmaktan tüm yargı camiası olarak vazgeçmemeliyiz.” diye konuştu